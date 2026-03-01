Il vocal coach commenta la finale di Sanremo 2026 | De Martino avrà più nemici Qual sarà la sua vera sfida

Il vocal coach ha commentato la finale di Sanremo 2026, trasmessa sabato 28 febbraio su Rai 1, in cui Sal Da Vinci ha vinto con la canzone Per sempre sì. Durante l’evento, si è parlato anche di De Martino, che secondo il coach affronterà un periodo complicato e avrà più nemici. La serata ha visto la partecipazione di vari artisti e la proclamazione del vincitore.

La finale del Festival di Sanremo 2026, andata in onda sabato 28 febbraio su Rai 1, ha decretato la vittoria di Sal Da Vinci con Per sempre sì. Una serata intensa, vissuta con divertimento da tutti i concorrenti in gara. Una classifica che non ha riservato troppe sorprese rispetto ai pronostici, ma che non per questo non ha suscitato critiche, commenti e riflessioni (leggi la classifica). Il vocal coach Giancarlo Genise ci ha dato il suo parere da esperto sulle esibizioni dei 30 cantanti nella serata della finale. Top 5 scontata, ma la vittoria è di un outsider, Sal Da Vinci, a seguire Sayf: qual è il tuo commento? La top 5 nei nomi era prevedibile, meno nell'ordine.