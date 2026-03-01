Oggi, 1 marzo 2026, il prezzo del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si ferma a 0,105 euro per chilowattora. Questa cifra rappresenta l’aggiornamento giornaliero di riferimento per il mercato energetico italiano, indicando le variazioni orarie e il trend attuale. Il dato viene comunicato ufficialmente e rimane il punto di riferimento per chi monitora il costo dell’energia nel paese.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 1 Marzo 2026, si attesta a 0,105 €kWh. Analizzando la giornata precedente (29 Febbraio 2026), il prezzo orario ha registrato una forchetta compresa tra 0,078 €kWh e 0,126 €kWh. L’ora più economica è stata quella delle 14:00 (0,078 €kWh), mentre il picco massimo si è verificato alle 22:00 (0,126 €kWh). Queste oscillazioni evidenziano come la scelta dell’orario di consumo possa incidere sensibilmente sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 01032026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

Altri aggiornamenti su prezzo

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 27 febbraio 2026; PUN Selectra luce e PSV gas 28 febbraio: l'energia cresce del 7%!; PUN – Aggiornamento del 26/02/2026; Meglio Enel o Hera: offerte luce e gas a confronto.

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 27 Febbraio 2026, si attesta a 0,107 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente ... quifinanza.it

Bollette ancora alte, ma il PUN rallenta: conviene cambiare tariffa?Le bollette di luce e gas continuano a pesare sui bilanci di famiglie e imprese. Anche chi ha ridotto i consumi si è trovato negli ultimi mesi con importi più alti del previsto. leggo.it

L'etichetta premiata dal Gambero Rosso per il miglior rapporto qualità prezzo del Friuli Venezia Giulia è la conferma che ai grandi numeri può corrispondere l'alta qualità - facebook.com facebook

Il tempo e’ gratis ma è’ senza prezzo. Non puoi possederlo ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo ma puoi spenderlo. Una volta che l’hai perso non puoi più averlo indietro. (Harvey MacKay) x.com