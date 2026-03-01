Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi, 1 marzo 2026, il prezzo del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si ferma a 0,105 euro per chilowattora. Questa cifra rappresenta l’aggiornamento giornaliero di riferimento per il mercato energetico italiano, indicando le variazioni orarie e il trend attuale. Il dato viene comunicato ufficialmente e rimane il punto di riferimento per chi monitora il costo dell’energia nel paese.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 1 Marzo 2026, si attesta a 0,105 €kWh. Analizzando la giornata precedente (29 Febbraio 2026), il prezzo orario ha registrato una forchetta compresa tra 0,078 €kWh e 0,126 €kWh. L’ora più economica è stata quella delle 14:00 (0,078 €kWh), mentre il picco massimo si è verificato alle 22:00 (0,126 €kWh). Queste oscillazioni evidenziano come la scelta dell’orario di consumo possa incidere sensibilmente sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 01032026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

