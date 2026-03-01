Il Bosco delle Querce Patrimonio europeo | Ampliamo il parco minacciato dall’autostrada

Il Bosco delle Querce ha ricevuto il riconoscimento di Patrimonio Europeo, un titolo che evidenzia l’importanza ambientale dell’area. Le associazioni ambientaliste esprimono soddisfazione per il riconoscimento, ma rilanciano l’appello affinché si lavori per ampliare il parco e compensare le aree che verranno sacrificare a causa dei cantieri della Pedemontana. La questione riguarda quindi la tutela e l’ampliamento di un patrimonio naturale riconosciuto a livello europeo.

Soddisfazione anche dalle associazioni ambientaliste per il marchio di Patrimonio Europeo ottenuto dal Bosco delle Querce, ma ora il monito: "Si lavori per ampliare il parco e compensare l’area sacrificata per i cantieri di Pedemontana ". Il circolo Legambiente Laura Conti di Seveso, Seveso Futura e Sinistra e Ambiente-Impulsi di Meda parlano di un riconoscimento che è "segno della custodia della storia" di "tributo alla straordinaria capacità di resilienza" della comunità di Seveso. "Il nostro territorio è vivo, protetto e difeso con amore e passione, grazie anche alle straordinarie pratiche collettive di chi negli anni ha assunto su di sé la responsabilità di questa eredità", si legge nella nota in cui si ricorda il Ponte della Memoria e la battaglia che portò poi alla modifica dell’iniziale progetto della tratta di Pedemontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A cinquant'anni da quel disastro ambientale che ha portato poi alla sua nascita, il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeo.

