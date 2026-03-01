I 20 migliori film d' animazione di sempre

I film d'animazione sono presenti nel cinema fin dai primi tempi, quando erano cortometraggi realizzati con tecniche pionieristiche. Nel corso degli anni, il settore si è evoluto fino a produrre lungometraggi di grande successo, grazie anche allo sviluppo di studi specializzati e tecnologie avanzate. Recentemente, i più apprezzati sono stati inseriti in una lista dei migliori di sempre, evidenziando la loro lunga storia e popolarità.

Dai primordi del cinema, i film d'animazione convivono con quelli degli attori in carne e ossa. Certo, all'inizio erano molto brevi, ma poi si sono trasformati in lungometraggi veri e propri grazie a Walt Disney, i cui studios hanno festeggiato di recente il secolo, ancora col vento in poppa. In effetti, fino a oggi, l'animazione ha continuato a evolversi, dal punto di vista tecnologico e narrativo, facendosi forte delle sue meraviglie, impossibili da replicare nella realtà. Fatta questa doverosa premessa, l'animazione non è tutta uguale. C'è quella fatta al computer, i prodotti realizzati a mano e la stop-motion. Ci sono i lungometraggi animati in due dimensioni, quelli in 3-D e ovviamente quelli che mescolano un po' le carte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

