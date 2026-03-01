Festival di Sanremo sfuma il sogno per le Bambole di Pezza della brianzola Cleo

Dopo aver ottenuto il quarto posto nella serata cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza, band tutta al femminile guidata da Martina Ungarelli, nota come Cleo, hanno ricevuto il verdetto finale della giuria ieri sera, 28 febbraio. La band, proveniente dalla Brianza, ha visto sfumare il sogno di vincere la competizione.

La brianzola Martina Cleo (che guida le Bambole di Pezza) conquista SanremoSi sono esibite ieri sera, martedì 24 febbraio, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo andando in scena al teatro Ariston.

Sanremo 2026 | Soft chats con le Bambole Di Pezza

