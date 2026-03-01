Fedez e Masini i grandi sconfitti | il rebranding non fa centro a Sanremo 2026

Fedez e Masini, considerati tra i favoriti, si sono classificati al quinto posto a Sanremo 2026, nonostante una settimana di grande attenzione all’Ariston. I due artisti avevano suscitato molta curiosità prima della manifestazione, ma alla fine i loro brani non sono riusciti a ottenere il risultato sperato. La loro performance ha attirato numerosi commenti e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

A pesare sul quinto posto, forse, il fatto di non poter più contare sull'effetto sorpresa dello scorso anno. Oggi Fedez e Marco Masini non sono più un incontro riuscito, ma un format riconoscibile, con una dinamica di contrasto ormai nota: Masini che sostiene i ritornelli con la sua voce tesa e urlata, Fedez che occupa le strofe con il rap, riempiendo le barre di dettagli autobiografici e riflessioni sulla sua esposizione pubblica. Male necessario non aveva la stessa forza dirompente di Battito dello scorso anno, una canzone che tirava pugni in faccia parlando di depressione, ma in fondo anche qui i temi sono quelli: una riflessione sulla sofferenza, tappa obbligata nella crescita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

