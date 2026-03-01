Emanuel Navarrete batte Eduardo Nunez per KO

Emanuel Navarrete ha vinto contro Eduardo Nunez con un knockout durante un incontro per il titolo dei super piuma. La sfida si è svolta sotto gli occhi di pubblico e addetti ai lavori, con Navarrete che ha mostrato una certa superiorità sul ring. L'incontro si è concluso in modo netto, con il vincitore che ha ottenuto la vittoria prima del limite previsto.

Un duello per il titolo nel peso super featherweight ha offerto una cornice chiara: un atleta dominante alzava il livello della pressione e metteva in evidenza le zone d'ombra dell'avversario. L'incontro si è svolto al Desert Diamond Arena di Glendale, e la vittoria è arrivata tramite arresto tecnico al 11º round, con il tempo fermo a un secondo dall'inizio della tornata, dopo una verifica medica che ha posto fine al confronto. L'orologio del match ha segnato un andamento netto, che ha visto il campione consolidare la sua posizione in classifica e allargare la dotazione di titoli mondiali. Navarrete ha imposto costantemente ritmo e controllo, avanzando con una combinazione di precisione e volume di colpi.