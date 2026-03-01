Il 3 marzo si verificherà un’eclissi totale di Luna che, in Italia, sarà visibile solo attraverso la diretta streaming, poiché l’evento non sarà osservabile dal vivo. Le immagini saranno trasmesse in tempo reale da diversi canali online, offrendo agli interessati la possibilità di seguire l’evento a distanza senza la necessità di spostarsi. La fase massima dell’eclissi avverrà in altri paesi, mentre in Italia si potrà assistere solo tramite schermo.

L'eclissi lunare del 3 marzo In Italia non è visibile infatti a causa dell'orario. L'entrata nel cono di penombra sarà alle 9 e 44 italiane, alle 10 e 50 ci sarà l'inizio dell'eclissi parziale. L'eclissi totale alle 12 e 04 e fino alle 12 e 33. La fine della parzialità è alle 14 e 17, l'uscita dal cono di penombra alle 15 e 23. Tutti orari diurni in cui il satellite della Terra sarà per l'Italia ancora al di sotto dell'orizzonte. La Luna non sorgerà da noi fino alle 18 e 15. La fase totale dell'eclissi di Luna sarà visibile in Oriente, in particolare in Giappone, in parte dell'Australia. Sarà parziale nell'Europa orientale, nel resto dell'Asia, in Sud America, mentre sarà visibile completa fra Canada e costa atlantica degli Usa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eclissi totale di Luna, come vederla anche dall'Italia

Il 3 marzo 2026 il cielo sarà impreziosito da una spettacolare Luna di Sangue, l'eclissi lunare totale della Luna Piena del Verme.

