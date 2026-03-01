Diretta gol Serie A LIVE | Sassuolo in 10 ma in vantaggio contro l’Atalanta

Nella partita della 27esima giornata di Serie A, il Sassuolo ha segnato un gol in vantaggio contro l’Atalanta nonostante sia rimasto in 10 giocatori. La cronaca, il tabellino e i risultati vengono aggiornati in tempo reale, offrendo una visione completa degli eventi sul campo. La diretta streaming copre tutte le fasi della sfida, con analisi dettagliate e moviola.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all'assalto. La Juve fissa il prezzo! Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Cremonese, Nicola dopo la sconfitta col Milan: «Siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità. Non ho nulla da dire ai ragazzi, ho solo un rammarico» Milan, Allegri dopo il 2-0 contro la...

Diretta gol Serie A LIVE: Milan Sassuolo 2-1, Bartesaghi porta in vantaggio i rossoneriDiretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della quindicesima giornata! Segui tutto su Calcionews24 Torna in campo la Serie A...

Diretta gol Serie A LIVE: Milan Sassuolo 0-1, Konè firma il vantaggio ospiteDiretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della quindicesima giornata! Segui tutto su Calcionews24 Torna in campo la Serie A...

Marsiglia-Atalanta 0-1: gol e highlights | Champions League

Verona-Napoli: 1-2, Lukaku gol in pieno recupero! Il belga scoppia a piangereVerona-Napoli, 27° giornata di Serie A: diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati in tempo reale. areanapoli.it

atalanta, la formazione ufficialeDopo l'impresa europea contro il Borussia Dortmund, la Dea vuole dare seguito al suo ottimo momento di forma in casa dei neroverdi, che hanno vinto le ultime due in campionato ... gazzetta.it

| - Rossazzurri in controllo: intensità e trame pulite, manca la stoccata Continua a seguire la diretta testuale della partita, link nel primo commento - facebook.com facebook

