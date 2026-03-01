Diretta gol Serie A LIVE | Pavlovic regala i tre punti al Milan contro la Cremonese rete al 90?!

Durante la 27esima giornata di Serie A, il Milan ha vinto contro la Cremonese grazie a un gol di Pavlovic al 90º minuto. La partita è stata seguita in tempo reale, con aggiornamenti su risultato, moviola e cronaca live, offrendo una panoramica completa delle sfide disputate. La giornata ha visto diverse partite, tutte con risultati che hanno contribuito alla classifica attuale.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Bologna, i convocati per il Pisa: due assenze nella lista di Italiano! Non ci saranno nel match della Cetilar Arena Roma, i convocati per la Juventus: due rientri per Gasperini! La decisione finale su... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Pavlovic regala i tre punti al Milan contro la Cremonese, rete al 90?! Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Gaetano regala tre punti cruciali al Cagliari controdi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE, tris del Milan al Verona. Alle 15 Cremonese Napoli Contenuti e approfondimenti su Diretta. Temi più discussi: Serie A, il derby tra Milan e Inter sarà il posticipo dell'8 marzo; Serie A, oggi Hellas Verona-Napoli - Diretta; Segui Inter-Genoa: pronostici, migliori scommesse e quote; Il Sassuolo batte l'Hellas e si prende l'8° posto: veneti sempre ultimi. Verona-Napoli: 1-2, Lukaku gol in pieno recupero! Il belga scoppia a piangereVerona-Napoli, 27° giornata di Serie A: diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati in tempo reale. areanapoli.it Cremonese-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pavlovic in extremisLa diretta live di Cremonese-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Sanremo2026: il vincitore del Festival @saldavinciofficial in diretta social alle 13.50. #Tg1 - facebook.com facebook L’investitura in diretta: il futuro del festival di Sanremo si chiama Stefano De Martino x.com