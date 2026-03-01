Crosetto rientra da Dubai | era a una festa di nozze di una coppia di Ostuni

Guido Crosetto è tornato da Dubai, dove aveva partecipato a una festa di nozze di una coppia di Ostuni. Durante il soggiorno, ha condiviso alcuni momenti dell’evento con gli altri invitati. Nel frattempo, Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, scatenando una controffensiva nella regione. Crosetto ha lasciato Dubai poco dopo aver preso parte alla celebrazione.

Era a Dubai per festeggiare il matrimonio di una coppia di amici, Guido Crosetto, mentre Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran scatenando la controffensiva anche sulla città degli Emirati Arabi Uniti. Il ministro della Difesa ha fatto parte della compagnia che ha raggiunto il consigliere comunale di Ostuni, Adriano Zaccaria, e la consorte Erika Ciaccia (nota chef), nel viaggio di nozze appena iniziato. La compagna di Crosetto Il trait d'union, la compagna del ministro, l'ostunese Graziana Saponaro, amica della coppia del sì pronunciato nella Città Bianca. Testimone di nozze il consigliere comunale di Carovigno, Cosimo Santacroce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

