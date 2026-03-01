Cremonese Vandeputte | Le qualità del Milan sono chiare Le consociamo tutti

Jari Vandeputte, centrocampista della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Milan trasmesse da 'DAZN'. Ha commentato le caratteristiche della squadra avversaria, sottolineando che le qualità dei rossoneri sono note a tutti. Vandeputte ha espresso la consapevolezza delle capacità del Milan e si è detto pronto a affrontare la sfida con determinazione.

Jari Vandeputte, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Si può essere più leggeri? "Le qualità del Milan sono chiare. Le consociamo tutti. Ma ci sono anche le nostre di qualità. La fiducia ci deve essere sempre, l'avversario cambia nulla".