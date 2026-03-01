Come funziona l'abito con centinaia di led luminosi che Laura Pausini ha indossato a Sanremo 2026

Poco prima di annunciare il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha indossato un abito decorato con centinaia di led luminosi. L’outfit ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media presenti, mostrando un design innovativo e futuristico. L’abito si illumina grazie a un sistema di luci integrato, che si accende e si spegne in modo sincronizzato durante l’esibizione.

Poco prima di annunciare il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini si è esibita in un suo medley e lo ha fatto con un abito illuminato da centinaia di led colorati: come funziona?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In assenza di te MAI Laura Pausini a #Sanremo2026 Le esibizioni integrali, lo show dell’Ariston e gli extra sono su RaiPlay: bit.ly/Sanremo-2026 - facebook.com facebook

Una bestemmia avere lì Laura Pausini e non farle cantare “La solitudine”, “Strani amori”, “Resta in ascolto”, “Benvenuto”, “Tra te e il mare” e potrei continuare per ore. Laura torna perché ce le devi cantare tutte #Sanremo2026 x.com