Chi firma la collana di Laura Pausini nella serata finale di Sanremo 2026 | i gioielli con diamanti e rubini

Durante la serata finale di Sanremo 2026, Laura Pausini ha indossato gioielli di alta gioielleria, tra cui collane con diamanti e rubini, che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La cantante ha scelto di completare il suo look con accessori di pregio, senza specificare chi abbia firmato la collezione di gioielli. La performance è stata accompagnata da questi dettagli di grande valore estetico.

Laura Pausini ha stupito il pubblico della serata finale di Sanremo 2026 salendo sul palco con spettacolari gioielli di Alta Gioielleria. Ecco chi ha firmato la collana e gli orecchini della co-conduttrice del Festival. «Vestirò Armani, che ha creduto in me subito, quando portavo la 44 ed era considerata una 48». Sono queste le parole di Laura Pausini che più di tutte fanno capire quanto sia profondo il legame che la unisce allo stilista scomparso, un rapporto nato molto pri