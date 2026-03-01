La serata finale dell’ultimo Sanremo condotto da Carlo Conti si è conclusa con applausi, emozioni e momenti memorabili, mentre i dati d’ascolto hanno mostrato una sfida per il conduttore di Rai1. La notizia ufficiale riguardante Conti è arrivata poco dopo la conclusione dello show, segnando un passaggio importante per il conduttore. La fine dell’evento ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La serata finale dell’ultimo Sanremo di Carlo Conti si è conclusa con applausi, emozioni e momenti memorabili, ma anche con dati d’ascolto che raccontano una sfida per il conduttore di Rai1. L’evento, che ha visto la vittoria di Sal Da Vinci, il passaggio di consegne a Stefano De Martino, e ospiti eccezionali come Andrea Bocelli a cavallo e Laura Pausini, ha raccolto una media di 11 milioni 22mila telespettatori, pari al 68,8% di share. Nonostante il successo, il dato è leggermente inferiore rispetto alle precedenti edizioni: sono infatti due milioni in meno rispetto al 2025 e tre milioni in meno rispetto all’ultima finale della gestione di Amadeus, che aveva totalizzato ascolti sopra i 14 milioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Carlo Conti lascia nel peggiore dei modi. Sanremo, la notizia ufficiale è appena arrivata

Sanremo, la notizia è appena arrivata! Che botta per Carlo ContiSi è conclusa la seconda serata di Sanremo 2026 e il festival ormai prende ritmo, ma come sta andando in termini di ascolti tv? I dati forniscono una...

Checco Zalone, la notizia ufficiale è appena arrivata. Tutti a bocca apertaUn debutto che ha il sapore dell’evento e che riaccende l’entusiasmo attorno alle sale cinematografiche italiane.

Altri aggiornamenti su Carlo Conti.

Temi più discussi: Carlo Conti conferma l'addio: È il mio ultimo Sanremo. La prima serata sarà dedicata a Pippo Baudo. A co-condurre la terza arriva Ubaldo Pantani; Sanremo, Carlo Conti lascia la conferenza stampa: Scusate, devo preparare delle sorprese; Le foto di un giovane Carlo Conti: le serate allo Yab, Maradona e i pugni (per scherzo) con Stallone; Sanremo 2027, sarà Stefano De Martino il nuovo conduttore: Carlo Conti passa il testimone al volto di Affari tuoi e ad Antonella Clerici.

Carlo Conti lascia nel peggiore dei modi. Sanremo, la notizia ufficiale è appena arrivataLa serata finale dell’ultimo Sanremo di Carlo Conti si è conclusa con applausi, emozioni e momenti memorabili, ma anche con dati d’ascolto che raccontano una sfida per il conduttore di Rai1. L’evento, ... thesocialpost.it

Carlo Conti e il Festival di Sanremo: si chiude un ciclo lungo dieci anniDal Festival 2.0 del 2015 al Sanremo 2026 vinto da Sal Da Vinci: il bilancio delle cinque edizioni di Carlo Conti tra record, cali di ascolti e passaggio a De Martino. lifestyleblog.it

Carlo Conti ha scelto come scrivere l’ultima scena del suo Festival. E l’ha scritta bene, con classe, fiuto, scaltrezza e senso dello spettacolo, riabilitando il suo ultimo Sanremo mentre lo consegnava nelle mani del suo successore. Di Andrea Parrella: https://fan - facebook.com facebook

Sanremo - Gaffe di Carlo Conti prima della pubblicità: avete visto x.com