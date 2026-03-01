Barista accoltellato mentre era in fila alle casse | la lama sfiorò la carotide

Un giovane di 15 anni ha aggredito con un coltello un barista che si trovava in fila alle casse, sfiorandogli la carotide. L’attacco ha portato alla condanna a quindici anni e due mesi di carcere per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. La vicenda si è conclusa con la sentenza dopo il processo.

Quindici anni e due mesi di carcere per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Questa la condanna inflitta dal tribunale di Trento a Enrico Gibellini, cinquantenne di origine bresciana.L'uomo nel maggio 2024 aveva accoltellato alle spalle un barista di.