Barista accoltellato mentre era in fila alle casse | la lama sfiorò la carotide

Da bresciatoday.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 15 anni ha aggredito con un coltello un barista che si trovava in fila alle casse, sfiorandogli la carotide. L’attacco ha portato alla condanna a quindici anni e due mesi di carcere per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. La vicenda si è conclusa con la sentenza dopo il processo.

Quindici anni e due mesi di carcere per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Questa la condanna inflitta dal tribunale di Trento a Enrico Gibellini, cinquantenne di origine bresciana.L’uomo nel maggio 2024 aveva accoltellato alle spalle un barista di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

