Ascolti tv del 28 febbraio Sanremo 2026 | con la finale non c’è storia

Il 28 febbraio è andata in onda la finale del Festival di Sanremo 2026, trasmessa in prima serata e seguita da un vasto pubblico in tutta Italia. Durante la serata, è stato annunciato il vincitore, Sal Da Vinci, che ha conquistato il primo premio alla 76esima edizione della manifestazione. La finale ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, con ascolti record rispetto alle serate precedenti.

La finale del Festival di Sanremo 2026 ha visto trionfare Sal Da Vinci: come sempre accade per l’ultima serata della kermesse musicale, l’Italia intera si è fermata per vedere chi avrebbe vinto la 76esima edizione. E mentre gli appassionati della manifestazione ascoltavano i brani dei cantanti in gara, c’era anche chi preferiva altro. Su Rai2 andava in onda TG2 Post, la rubrica informativa con il direttore del TG2 Antonio Preziosi, mentre Rai3 proponeva il film The Wolf of Wall Street con Leonardo Di Caprio. Su Rete4 Giuseppe Brindisi conduceva Zona Bianca, e su Canale5 Maria De Filippi ha rinunciato ad andare in onda con C’è Posta per te e al suo posto gli spettatori hanno visto la commedia Benvenuti al Sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani. 🔗 Leggi su Dilei.it

