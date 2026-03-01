Un aggiornamento di Android 16 permette di risparmiare spazio su dispositivi con memoria da 128 GB. La nuova funzione aumenta la quantità di spazio disponibile e consente di gestire le app in modo più efficace, aiutando gli utenti a liberare memoria senza perdere l’accesso ai servizi principali. Questa novità si rivolge a chi cerca di ottimizzare le risorse del proprio telefono senza rinunciare alle funzionalità.

l’aumento della memoria disponibile e la gestione mirata delle app rendono possibile liberare spazio prezioso senza compromettere l’accesso ai servizi essenziali. questa analisi sintetizza le novità di android 16 relative all’ archiviazione delle app, spiegando come funziona, quali vantaggi offre e quali limiti comporta, con indicazioni pratiche su quali applicazioni archiviare e come procedere. archiviazione delle app per risparmiare spazio. lo spazio di archiviazione disponibile sui telefoni è spesso insufficiente, soprattutto quando si accumulano foto, video e applicazioni di grandi dimensioni. l’aggiornamento a android 16 introduce una funzione che consente di liberare spazio archiviando le app senza eliminarle definitivamente, conservando icona e dati per un eventuale ripristino immediato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Archivio android 16 salva spazio su telefono da 128 gb

