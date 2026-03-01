40 scatti dagli angoli più magici di Arezzo durante la Fiera Antiquaria di marzo

Durante la Fiera Antiquaria di marzo, sono stati realizzati quaranta scatti che catturano gli angoli più suggestivi di Arezzo. Le fotografie mostrano i dettagli e le atmosfere della manifestazione, evidenziando le esposizioni e le vie coinvolte. Le immagini sono state pubblicate su Arezzo News, il quotidiano indipendente che si occupa di critica civica, cultura e politica nel territorio aretino.

Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare. ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! 42 scatti, un’unica magia. La Fiera Antiquaria di marzo trasforma Arezzo in un viaggio tra storia, dettagli senza tempo e angoli che tolgono il fiato Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - 40 scatti dagli angoli più magici di Arezzo durante la Fiera Antiquaria di marzo Scatti di Natale: luci, storia e tesori della Fiera Antiquaria di ArezzoOh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di... Leggi anche: Cosa c'entrano Arezzo Wave e Fiera Antiquaria col nuovo stadio. I colossi dietro il faraonico progetto E' tornata ad Arezzo la Fiera Antiquaria Tutto quello che riguarda Fiera Antiquaria di. Fiera baciata dal sole, record di banchi rispetto a un anno faMolti gli spuntisti senza posto assegnato accorsi nonostante Parma sia dietro l’angolo. L’assessore: «Banchi con merce di pregio, il meteo è finalmente favorevole» ... lanazione.it Nubifragio su Arezzo, fuggi-fuggi alla fiera AntiquariaNubifragio stamani sulla Fiera Antiquaria di Arezzo, evento che richiama migliaia di appassionati e di curiosi del genere. La precipitazione - con allerta gialla sulla Toscana - verso le 11,30 si è ... ansa.it