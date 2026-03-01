? LIVE! Sassuolo-Atalanta 2-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

Nel match tra Sassuolo e Atalanta, il Sassuolo ha segnato due gol contro uno dell'Atalanta. I marcatori sono stati Koné al 23°, Thorstvedt al 69° e Musah all'88°. La formazione del Sassuolo include Muric tra i pali, Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Garcia in difesa, Thorstvedt e Matic a centrocampo, con Koné, Berardi, Pinamonti e Laurienté in attacco. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic (73' Lipani), Koné (89' Doig); Berardi (73' Fadera) (79' Iannoni), Pinamonti, Laurienté (73' Nzola). A disp. Turati, Satalino, Zacchi, Romagna, Pedro Felipe, Vranckx, Volpato, Bakola, Moro. All. Grosso Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (75' Hien), Kolasinac; Bellanova (46' Zappacosta), De Roon, Pasalic, Bernasconi (46' Kamaldeen); Zalewski (67' Musah); Samardzic, Scamacca (46' Krstovic). A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Bakker, Vavassori. All. Palladino Ammoniti: Idzes (12'), Bernasconi (21'), Zalewski (58') per gioco falloso; Grosso (all., 46+2'), Matic (57') per proteste? 88' – Gol Atalanta! Musah dentro l'area si inseerisce e mette in porta un cross basso di Zappacosta.