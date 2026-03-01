? LIVE! Sassuolo-Atalanta 1-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle ore 23, si è concluso il match tra Sassuolo e Atalanta con il risultato di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato al 23° minuto da Koné, mentre in campo sono scese le formazioni con il Sassuolo schierato con il 4-3-3 e il portiere Muric. I giocatori coinvolti includono Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Garcia nella linea difensiva, con Thorstvedt, Matic, e Koné a centrocampo e Berardi, Pinamonti e Laurienté nel reparto offensivo.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp. Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Romagna, Pedro Felipe, Lipani, Iannoni, Vranckx, Volpato, Bakola, Fadera, Moro, Nzola. All. Grosso Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Zalewski; Samardzic, Scamacca. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Zappacosta, Bakker, Musah, Vavassori, Kamaldeen, Krstovic. All. Palladino Ammoniti: Idzes (12'), Bernasconi (21') per gioco falloso; Grosso (all., 46+2') per proteste 38' – Atalanta alla ricerca del pari, stabilmente nella metà campo avversaria.