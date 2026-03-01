? LIVE! Sassuolo-Atalanta 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

In diretta, si gioca Sassuolo-Atalanta con il punteggio fermo sullo 0-0. La formazione del Sassuolo schiera Muric in porta, con Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Garcia in difesa. A centrocampo ci sono Thorstvedt, Matic e Koné, mentre in attacco si trovano Berardi, Pinamonti e Laurienté. L’Atalanta non ha ancora segnato in questa partita.

Sassuolo-Atalanta 0-0. Marcatori: – Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp. Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Romagna, Pedro Felipe, Lipani, Iannoni, Vranckx, Volpato, Bakola, Fadera, Moro, Nzola. All. Grosso Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Zappacosta, Bakker, Musah, Vavassori, Kamaldeen, Krstovic. All. Palladino Arbitro: Marchetti Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta. 15:00 – Calcio d'inizio! 14:40 – Le parole di Palladino: "Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, l'abbiamo preparata e studiata, non sarà facile e dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli".