Weekly Beasts

Nella settimana, sono stati segnalati avvistamenti di un ermellino, un fagiano dorato, tartarughe giganti e una cicogna che è tornata in Turchia. Questi animali sono stati osservati in diverse zone del paese, attirando l’attenzione degli appassionati di natura e degli esperti di fauna selvatica. La presenza di questi esemplari rappresenta un fenomeno che ha suscitato interesse tra chi si occupa di biodiversità.

Ogni anno gli abitanti di Eskikaraagaç, un paesino lacustre di circa 200 abitanti nella Turchia nord-occidentale, festeggiano l’arrivo della primavera con il ritorno di una cicogna di nome Yaren. Da 15 anni, dopo aver svernato in Africa, la cicogna torna nel paese, situato lungo un’importante rotta migratoria, e si posa sulla barca di un pescatore, come si vede in una delle fotografie della settimana. Tra gli altri animali, c’è un ippopotamo che spalanca la bocca per mangiare i bliný (frittelle sottili tipiche della cucina russa); e poi una volpe in giro per Londra; tartarughe giganti nell’arcipelago delle Galápagos e un puledro di zebra. E... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Weekly Beasts WINDOW BREAKER Location Dying Light The Beast