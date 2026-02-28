Nel suo debutto stagionale, van der Poel ha vinto l’Omloop Nieuwsblad, dimostrando una prestazione convincente. Durante la corsa, ha mostrato tutta la sua potenza e determinazione, mantenendo il controllo fino al traguardo. La sua vittoria ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo, che hanno seguito con interesse la corsa e il suo ritorno in gara.

Nel debutto stagionale, mathieu van der poel ha siglato una vittoria chiara all’Omloop Nieuwsblad, tornando a primeggiare in una corsa che privilegia forza sulle asperità e mordente sui muri e pavé. L’ex campione del mondo ha interpretato la prova con una gestione impeccabile, imponendo il proprio lume tattico e la propria accecante condizione di forma per mettere in difficoltà gli avversari e chiudere con un successo che consolida la sua leadership nel primo banco stagionale. La gara ha visto una dinamica iniziale con l’impegno di una prima fuga di gruppo, seguita da una progressiva ricomposizione del plot. Le strade belghe hanno richiesto continuità di ritmo e letture puntuali della strada, condizioni che hanno favorito l’azione del vincitore fin dai primi momenti della corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Van der Poel domina l'Omloop Nieuwsblad con un ritorno spettacolare

Diretta Omloop Het Nieuwsblad 2026: Van der Poel è il favoritoLa stagione delle Classiche del Nord prende avvio con una prova iconica che attraversa pavé e muri caratteristici della primavera ciclistica.

Leggi anche: Omloop Nieuwsblad 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Mathieu van der Poel inizierà con una vittoria?

Approfondimenti e contenuti su Omloop Nieuwsblad.

Discussioni sull' argomento Solito inferno di cadute alla Omloop Het Nieuwsblad in Belgio, Arnaud De Lie e Matthew Brennan finiscono nel fossato; UAE TOUR. DEL TORO DOMINA LA SESTA TAPPA E DIVENTA LEADER: 4° TIBERI; Sabato la prima classica del nord, tutto sulla Omloop Het Nieuwsblad: Magnier per lo sprint, MVDP il faro; Soudal Quick-Step, Jasper Stuyven salta Omloop Nieuwsblad e Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Van der Poel pronto al debutto: sabato all’Ompool, poi Tirreno-Adriatico e SanremoL’olandese della Alpecin, dopo aver dominato nel cross, si rituffa nella stagione su strada ... msn.com

E' giunta l'ora delle sfide belghe, segui la Omloop Het Nieuwsblad in diretta con noi tra Muri e Pavè #OHN26 #Ciclismo tuttobiciweb.it/article/177220… x.com

E' giunta l'ora delle sfide belghe, segui la Omloop Het Nieuwsblad in diretta con noi tra Muri e Pavè #OHN26 #Ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1772201771 - facebook.com facebook