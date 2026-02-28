Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda e poi le iniziative di #domenicalmuseo

Da iodonna.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un elenco di eventi in programma in tutta Italia include le iniziative di #domenicalmuseo, con diverse aperture e attività. Tra le mostre in evidenza, c’è quella dedicata ai tesori impressionisti, intitolata

T esori impressionisti. Monet e la Normandia, con una novantina di opere, rievoca la fascinazione creata da luce, vento, falesie e mare che attirò i pittori della seconda metà dell’800 sulle spiagge del Nord della Francia. Un’affascinante galleria di tele firmate Boudin, Corot, Courbet, Delacroix, Pierre-Auguste Renoir e Berthe Morisot, unica donna in mostra. A Palermo, fino al 28 settembre. La Memoria diventa fumetto: la mostra a Roma dell’artista tedesca Barbara Yelin X Leggi anche › La mostra “I Macchiaioli” a Milano e gli altri eventi da non perdere Ci sono scorci dell’America, i cieli del Messico, tanti ritratti, nudi, alghe, peperoni verdi, foglie di cavolo, funghi che sembrano prendere vita e trasformarsi in altro, come le conchiglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda e poi le iniziative di domenicalmuseo
© Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda e poi le iniziative di #domenicalmuseo

Una selezione di notizie su Italia da.

Discussioni sull' argomento Morte del piccolo Domenico: i Nas di Trento all’ospedale di Bolzano. Ricostruito l’elenco di tutti quelli che hanno avuto un ruolo nell’espianto; Minivan camper 2026: lista modelli, i migliori e i prezzi; La resistenza greca in 12 foto; Oggetti smarriti a Gorizia: portafogli, cellulari e bancomat cercano i legittimi proprietari.

Cerca tra news e video legati all’argomento.