Il quotidiano The Times consiglia di evitare il Lago di Como e di visitare invece il Lago d'Orta, che viene descritto come il lago italiano più bello e meno affollato. Si afferma che la tranquilla e riservata Orta rappresenta una delle mete preferite dai milanesi e viene definita la vera perla tra i laghi italiani, ancora più affascinante quando meno frequentata.

“Dimenticate Como, questo è il lago italiano più bello e meno turistico. La tranquilla e riservata Orta è una delle mete preferite dai milanesi e la vera perla dei laghi italiani, ancora più bella senza la folla”. E dunque dopo Le Monde, anche il popolare quotidiano inglese prende di mira il Lago. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Antonio Albanese lascia il lago di Como per quello d'Orta

A Day in the Dark Ages: Life in the Year 1000 (Sleep Story)

Una raccolta di contenuti su The Times.

Discussioni sull' argomento The Times: Dimenticate il Lago di Como e andate al Lago d'Orta; È come un lungo attacco di panico: non riuscirete a dimenticare questo thriller con Robert Pattinson; Montefiascone, casette di legno abbandonate; Judith Owen – L’acclamata cantautrice gallese annuncia il nuovo album.

The Times: Dimenticate il Lago di Como e andate al Lago d'OrtaDimenticate Como, questo è il lago italiano più bello e meno turistico. La tranquilla e riservata Orta è una delle mete preferite dai milanesi e la vera perla dei laghi italiani, ancora più bella ... quicomo.it

Che eleganza, Renate! L’attrice norvegese Renate Reinsve ha incantato in uno shooting realizzato per The Times alla vigilia dei Premi Oscar, dove è candidata come Miglior Attrice per la sua interpretazione in Sentimental Value. Raffinata, intensa e magne - facebook.com facebook