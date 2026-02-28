The Times | Dimenticate il Lago di Como e andate al Lago d' Orta

Il quotidiano The Times consiglia di evitare il Lago di Como e di visitare invece il Lago d'Orta, che viene descritto come il lago italiano più bello e meno affollato. Si afferma che la tranquilla e riservata Orta rappresenta una delle mete preferite dai milanesi e viene definita la vera perla tra i laghi italiani, ancora più affascinante quando meno frequentata.

“Dimenticate Como, questo è il lago italiano più bello e meno turistico. La tranquilla e riservata Orta è una delle mete preferite dai milanesi e la vera perla dei laghi italiani, ancora più bella senza la folla”. E dunque dopo Le Monde, anche il popolare quotidiano inglese prende di mira il Lago. 🔗 Leggi su Quicomo.it

