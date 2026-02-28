Terremoto in Italia scossa forte | panico tra i cittadini

Una forte scossa di terremoto ha scosso diverse zone italiane, provocando panico tra i cittadini. La terra ha tremato improvvisamente, con un boato sordo che si è diffuso nell’aria, seguito da vibrazioni intense che hanno fatto oscillare lampadari e finestre. Le persone sono uscite di corsa nelle strade, mentre le autorità stanno valutando i danni e la sicurezza delle strutture.

Un boato sordo, poi la vibrazione che sale dal pavimento e si arrampica lungo i muri, facendo oscillare lampadari e finestre. Per qualche secondo il tempo sembra fermarsi: chi è in casa si blocca, chi è in strada alza lo sguardo, mentre nelle scuole scatta l'immediata uscita ordinata verso i cortili, tra paura e prudenza. La sensazione è netta, distinta, impossibile da ignorare. Un movimento breve ma percepibile, che riaccende timori mai del tutto sopiti in un territorio abituato a convivere con una terra che respira lentamente e che, a tratti, torna a farsi sentire. Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione poco prima delle 11. Nelle ultime ore l'attenzione di molti cittadini è tornata a concentrarsi su segnali che arrivano dal sottosuolo. Un silenzio irreale, interrotto solo da un brivido che attraversa le case e i pensieri. TERREMOTO IN ITALIA: DOPPIA FORTE SCOSSA NEL NORD. PAURA PER LA POPOLAZIONE Terremoto oggi in Campania, sabato 28 febbraio 2026: scossa avvertita ai Campi Flegrei. Orario, epicentro e dati ufficiali Ingv. Nel corso della mattinata di oggi, sabato 28 febbraio 2026, l'INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ai Campi Flegrei. Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione. Forte scossa oggi sabato 28 febbraio 2026 ai Campi Flegrei, il terremoto è stato avvertito da tutta la popolazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata distintamente avvertita oggi alle ore 11.18 a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei. L'epicentro: Il sisma, con epicentro a Pozzuoli, legato all'attività bradisismica in corso da anni nella zona flegrea.