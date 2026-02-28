Televoto Sanremo 2026 come votare durante la finale | i codici dei cantanti in gara e i numeri

Durante la finale di Sanremo 2026, il pubblico potrà esprimere la propria preferenza tramite chiamate telefoniche o SMS, utilizzando i codici assegnati ai cantanti in gara. Il risultato finale sarà determinato dalla somma dei voti degli spettatori, della giuria della Sala Stampa TV e Web e delle Radio. La proclamazione del vincitore avverrà sulla base di questi dati combinati.

Sarà possibile votare il proprio Big preferito attraverso chiamata telefonica o SMS. Il vincitore di Sanremo 2026 sarà proclamato grazie al voto combinato degli spettatori, della giuria della Sala Stampa TV e Web e della Giuria delle Radio.