Serie A Roma-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 1° marzo alle 20:45, allo Stadio Olimpico, si svolgerà la partita tra Roma e Juventus, valida per la 27ª giornata di Serie A. La sfida vedrà scendere in campo le formazioni ufficiali e sarà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre arrivano all’incontro con le rispettive probabili formazioni confermate.

Domenica 1° marzo, alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà uno dei grandi classici del calcio italiano: Roma-Juventus, match valido per la 27ª giornata di Serie A. Una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave alta classifica e che rappresenta un crocevia importante soprattutto per i. La carica di Gasperini prima di Roma-Juve: In Champions chi avrà continuità. Dybala sta meglio, però...Il tecnico giallorosso parla in conferenza stampa alla vigilia del big match di campionato contro i bianconeri. Roma-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingLa sfida tra Roma e Juventus, in programma domenica 1 marzo allo Stadio Olimpico con fischio d'inizio alle 20:45, sarà visibile in esclusiva sull'app di Dazn. In alternativa sarà possibile seguire su. Gasperini: "Roma-Juventus Entrambe giocheranno per vincere".