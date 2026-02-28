Scaletta Sanremo 2026 la finale | il pdf Rai con orari e ospiti

Stasera, sabato 28 febbraio, si svolge la finalissima della 76esima edizione del Festival di Sanremo, trasmessa in diretta dalla Rai. Durante l’evento, verrà annunciato il vincitore tra i partecipanti che si sono esibiti nelle serate precedenti. La scaletta ufficiale, con orari e ospiti, è disponibile in un file PDF pubblicato dalla Rai.

Stasera, sabato 28 febbraio, andrà in onda la finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in cui sarà decretato il vincitore. Ecco il PDF della scaletta della quinta serata. Il primo cantante a esibirsi sarà Francesco Renga alle 20.45. Attesa per la co conduzione di Nino Frassica, che salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta alle 20.55, e per l’esibizione di Andrea Bocelli, atteso poco dopo le 22. L’ultimo artista a esibirsi sarà Eddie Brock, all’1.16. Poi l’attesa per il risultato delle votazioni e la proclamazione del vincitore. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scaletta Sanremo 2026, la finale: il pdf Rai con orari e ospiti Scaletta Sanremo 2026, prima serata: il pdf Rai con orari e ospitiInizia questa sera, martedì 24 febbraio, la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Scaletta Sanremo 2026, seconda serata: il pdf Rai con orari e ospitiStasera, mercoledì 25 febbraio, andrà in onda la seconda puntata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Sanremo 2026 - Sayf alle prove con l'orchestra Contenuti e approfondimenti su Scaletta Sanremo. Temi più discussi: Scaletta quarta serata di Sanremo 2026, i cantanti in ordine d'uscita; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Sanremo 2026: la scaletta delle cover con 30 Big e ospiti speciali; La scaletta della serata cover - Festival di Sanremo 2026 - articolo - Rai.it. Sanremo 2026, la scaletta della quinta serata: ospiti e ordine d’uscita dei Big nella finaleLa quinta serata di Sanremo 2026 riporta sul palco tutti i Big in gara: la scaletta, l'ordine d'uscita e gli ospiti della finale. donnaglamour.it Sanremo 2026, la scaletta minuto per minuto della serata delle cover: ospiti il prof Schettini e Mister X, ecco la lista dei duettiDa Bianca Balti co-conduttrice a Francesco Gabbani ospite, ecco tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it Sanremo 2026, la scaletta della finale: gli orari su cantanti e ospiti, come funziona il voto e a che ora si dovrebbe sapere il vincitore x.com Sanremo, la scaletta ufficiale della finale. Il vincitore Fate scorta di caffè - facebook.com facebook