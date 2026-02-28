Sanremo 2026 | Tony Pitony è la nemesi perfetta di questo Festival mono tono e monotono

Durante la quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo, si sono esibiti Ditonellapiaga e Tony Pitony. La performance di Pitony ha attirato l’attenzione, diventando il punto di discussione tra il pubblico e i media presenti. Il suo coinvolgimento nel festival ha suscitato reazioni diverse, contribuendo a definire il tono generale della serata. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti, ma con alcune esibizioni che hanno diviso i presenti.

Alla fine, è il karma a punire questo Festival scandito da un ritmo militaresco, asettico nei contenuti e controllato in maniera certosina. E per farlo, ha scelto Tony Pitony. Il duetto con Ditonellapiaga vince meritatamente la quarta serata di Sanremo, dedicata alle cover, contro ogni previsione, facendo storcere il naso a molti. Il fenomeno Tony Pitony è la nemesi perfetta di questo Festival mono tono e monotono, che giunge senza preavviso a scombinare le certezze dei ben pensanti, che sparpaglia le carte e le tira per aria. Un uomo col viso mascherato a metà da Elvis, relativamente sconosciuto ai più, dal quale come minimo ci si...

TonyPitony canta Djo ma non tutto è come sembra #TonyPitony #Djo

