Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Dargen D’Amico ha indossato un abito scelto appositamente per l’evento. L’artista ha optato per un look curato nei dettagli, realizzato da uno stilista noto per le sue creazioni. La scelta del vestito ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

Qual è l'abito di Dargen D'Amico per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l'abito indossato dall'artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Dargen D'Amico per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante, secondo le anticipazioni, sarà seguito (come ormai avviene da tempo) da Rebecca Baglini, founder & executive creative director di StyledByMe. Abbiamo visto l'abito di Dargen D'Amico per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Dargen D’Amico per la serata finale del Festival: look e stilista

