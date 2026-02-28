Sanremo 2026 il regolamento della serata finale | chi vota oggi

Stasera si svolge la serata finale del Festival di Sanremo 2026, durante la quale le 30 canzoni in gara vengono interpretate ed eseguite dai rispettivi artisti della categoria Campioni. La votazione è affidata a una giuria di esperti e al pubblico tramite televoto, che contribuiscono a determinare il risultato finale. Il regolamento specifica le modalità di partecipazione e le procedure di votazione che si svolgono durante l’evento.

Qual è il regolamento della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera? Interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti in gara nella categoria Campioni. Le canzoniArtisti saranno votate da: (i) il pubblico con il Televoto, (ii) la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (iii) la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato della votazione così ripartito: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. Abbiamo visto il regolamento della serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

