Per la serata finale del Festival di Sanremo 2026 sono stati annunciati i codici televoto da utilizzare per esprimere le preferenze sui cantanti in gara. Questi codici rappresentano le modalità di voto tramite telefono e app, e sono stati comunicati ufficialmente dall’organizzazione dell’evento. Il pubblico potrà quindi partecipare alla decisione finale scegliendo i numeri corrispondenti ai singoli artisti.

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella serata finale del Festival di Sanremo 2026? Stasera, sabato 28 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la puntata finale della 76esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di tutti i cantanti in gara. Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2026: Ogni cantante in gara ha o avrà un codice televoto dato che a votare nel corso del Festival sarà anche il Televoto. Questi tutti i codici televoto: Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2026? Eccoli: Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra trovate i codici) i... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della serata finale del Festival

Sanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della terza serata del FestivalQuali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella terza serata del Festival di Sanremo 2026? Stasera, giovedì 26 febbraio, dalle ore 20,40 su...

Sanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della seconda serata del FestivalQuali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Stasera, mercoledì 25 febbraio, dalle ore 20,40...

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanremo.

Temi più discussi: Televoto Sanremo 2026, terza serata: i codici dei cantanti e il numero da chiamare per i Big e le Nuove Proposte; Televoto a Sanremo 2026, i codici della seconda serata e come si vota; Sanremo 2026, i codici televoto dei cantanti nella serata cover; Televoto Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara: i codici della terza serata.

Televoto Sanremo 2026, come si vota? Tutti i codici per votare da casa nella serata finaleCome si vota da casa per Sanremo 2026 con il televoto: i numeri da chiamare e a cui inviare l'sms. Ecco i codici per votare cantanti e canzoni preferiti. gazzetta.it

Televoto Sanremo 2026: i codici dei cantanti e il numero da chiamare per votare durante la finaleLa guida al televoto per stasera, quinta serata del Festival: ecco i numeri di telefono e i codici da usare per eleggere il vincitore o la vincitrice della kermesse ... corriere.it

A Sanremo siamo abituati a commentare le esibizioni, discutere le classifiche, ricordare una voce o una canzone. Questa volta, invece, molti si porteranno a casa un discorso. Durante la serata cover del Festival 2026, tra luci, scenografie e performance - facebook.com facebook

Ieri, I MASCHI a Sanremo. Oggi, SEI TU per l’ultima volta sul palco dell’Ariston. BACI A TUTT* #Sanremo2026 x.com