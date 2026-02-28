Venerdì sera al Palazzo della Rocca di Roncofreddo si è tenuto un incontro pubblico dedicato alla campagna per il

Si è svolto venerdì sera al Palazzo della Rocca di Roncofreddo l’incontro pubblico dal titolo “Per la riforma della Giustizia: vota Sì”, organizzato dal Comitato Sì Riforma e con la presenza del deputato di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri, oltre che di esponenti dei comitati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Referendum, il sottosegretario Delmastro a Cesenatico: "Votare sì per restituire imparzialità e credibilità alla giustizia""Dobbiamo restituire imparzialità e credibilità alla giustizia e liberare i magistrati, che chiedono di poter fare il proprio dovere e essere...

Altri aggiornamenti su Referendum.

Discussioni sull' argomento Referendum, a Roncofreddo un incontro per il sì. Buonguerrieri: Importante restituire imparzialità e credibilità; A Roncofreddo incontro sul referendum organizzato dal comitato del Sì; Referendum giustizia | a Roncofreddo scontro tra avvocati e politici.

Che bello rincontrare tanti amici e militanti di Fratelli d’Italia. Ieri sera all’Abeltone abbiamo parlato di riforma della giustizia e del referendum che può finalmente cambiare un sistema fermo da troppo tempo. Il messaggio è semplice: liberiamo la magistratura d - facebook.com facebook

Cosa succederebbe se si perdesse il referendum sulla giustizia "Io penso che un'eventuale vittoria del no sarebbe un peccato. Perché questa è una nazione che ha bisogno di essere modernizzata, e quello che noi stiamo cercando di fare è modernizzarl x.com