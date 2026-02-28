Referendum a Roncofreddo un incontro per il sì Buonguerrieri | Importante restituire imparzialità e credibilità

Da cesenatoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera al Palazzo della Rocca di Roncofreddo si è tenuto un incontro pubblico dedicato alla campagna per il

Si è svolto venerdì sera al Palazzo della Rocca di Roncofreddo l’incontro pubblico dal titolo “Per la riforma della Giustizia: vota Sì”, organizzato dal Comitato Sì Riforma e con la presenza del deputato di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri, oltre che di esponenti dei comitati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Referendum, il sottosegretario Delmastro a Cesenatico: "Votare sì per restituire imparzialità e credibilità alla giustizia""Dobbiamo restituire imparzialità e credibilità alla giustizia e liberare i magistrati, che chiedono di poter fare il proprio dovere e essere...

Altri aggiornamenti su Referendum.

Discussioni sull' argomento Referendum, a Roncofreddo un incontro per il sì. Buonguerrieri: Importante restituire imparzialità e credibilità; A Roncofreddo incontro sul referendum organizzato dal comitato del Sì; Referendum giustizia | a Roncofreddo scontro tra avvocati e politici.

Trova facilmente notizie e video collegati.