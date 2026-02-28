Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2026 | c’è un premio in denaro?

Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 riceverà un premio in denaro e un trofeo. La cifra assegnata, tuttavia, non è stata ancora resa nota ufficialmente. La manifestazione si svolgerà tra febbraio e marzo e coinvolgerà numerosi artisti italiani. La somma prevista per il primo posto fa parte delle tradizionali ricompense del festival, che da sempre premia il miglior interprete.

Per il vincitore del Festival di Sanremo 2026 c’è un premio in denaro e quanto guadagna il cantante campione della 76esima edizione? Ve lo diciamo subito: non sono previsti premi in denaro per i cantanti che partecipano alla gara, ad eccezione di un rimborso spese inferiore ai 50.000 euro, così come da tradizione. La visibilità è il miglior premio possibile per questi artisti, discorso diverso invece per il cachet che andrà ai cantanti che faranno da ospiti. Il guadagno per il vincitore del Festival però sarà elevato data la grande visibilità che otterrà durante e dopo la kermesse canora. 🔗 Leggi su Tpi.it

