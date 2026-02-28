Quanto costano i gioielli di Elettra Lamborghini a Sanremo | serata cover con collier e orecchini da 270mila euro

Durante la serata cover del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha indossato gioielli valutati complessivamente a 270mila euro, tra collier e orecchini. La cantante si è esibita insieme alle Las Ketchup, attirando l’attenzione anche per gli accessori di alta gamma che completavano il suo look. La scelta degli ornamenti ha evidenziato un investimento importante in gioielleria per l’evento.

Elettra Lamborghini ancora una volta protagonista del Festival di Sanremo, conquista l'Ariston insieme a Las Ketchup, mentre indossa gioielli da 270mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: quanto costano abiti e gioielliElettra Lamborghini è tornata sul palco del Teatro Ariston per l’edizione del Festival di Sanremo 2026, ma dimenticate (almeno nel look) la “twerking... Elettra Lamborghini e il look milionario, nella seconda puntata di Sanremo con gioielli da 150mila euroElettra Lamborghini è tra i big del Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa con il brano Voilà. Una raccolta di contenuti su Elettra Lamborghini. Temi più discussi: Sanremo 2026, quanto costano i gioielli indossati da Laura Pausini nella première; I gioielli di Sayf a Sanremo 2026: si rischia la polemica di Tony Effe dello scorso anno; Sayf, i gioielli da 70mila euro sul green carpet e la polemica sulla pubblicità occulta: il caso (che ricorda quello di Tony Effe); La collana di Laura Pausini a Sanremo 2026: il gioiello degli anni '60 con 78 diamanti e tanzanite. Ecco quanto costano i look e i gioielli indossati da Elettra LamborghiniLa cantante ha deciso di affidarsi a Gioielli del sole, un brand di grande tradizione. Il collier ha un prezzo di 70.000 Euro. Ma anche un anello a spirale che costerebbe 30.000 Euro e un altro anello ... novella2000.it Elettra Lamborghini e il look milionario, nella seconda puntata di Sanremo con gioielli da 150mila euroSul green carpet sanremese Elettra Lamborghini si è trasformata in una diva moderna con un lungo abito strapless di velluto nero abbinato a un coprispalle di pelliccia. A fare la differenza è stata la ... fanpage.it Elettra Lamborghini punzecchia Aka7even e LDA Che cosa ha detto - facebook.com facebook Serata Cover Elettra Lamborghini con Las Ketchup “Aserejé” #Sanremo2026 x.com