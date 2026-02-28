Pisa-Bologna lunedì 02 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 18:30 si gioca Pisa contro Bologna all’Arena Garibaldi. Il Pisa cerca di reagire al periodo difficile e di migliorare la propria posizione in classifica, mentre il Bologna arriva con l’obiettivo di ottenere punti importanti in trasferta. Le formazioni ufficiali vengono comunicate poco prima del calcio d’inizio, e le quote sono già disponibili per scommettitori e appassionati.

Il Pisa attende il Bologna lunedì pomeriggio all’Arena Garibaldi nella speranza di trovare una reazione al prolungato momento negativo e per risollevarsi. I nerazzurri sono sempre ultimi insieme al Verona ma ora molto staccati da tutte le altre e la retrocessione appare sempre più probabile. La formazione toscana ha vinto solo una delle prime 26. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

