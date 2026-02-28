Parma-Cagliari le pagelle | Folorunsho gol al rientro 7 Oristanio merita più spazio 7

Nella partita tra Parma e Cagliari, Folorunsho ha segnato al suo rientro, ricevendo un 7, mentre Oristanio si è distinto con un altro 7 e ha mostrato di meritare più spazio. Adopo ha corso senza sosta, Liteta è stato graziato dall’arbitro, e Keita ha avuto una serata sotto tono. Pellegrino ha avuto una prestazione che ha attirato l’attenzione.

Adopo motorino inesauribile, Liteta graziato dall'arbitro. Keita in serata no, mentre a Pellegrino manca solo la rete.