navarrete e nunez rispettano il peso dopo problemi di

Navarrete e Nunez si sono presentati al peso prima della sfida per il titolo dei superpiuma a 130 libbre. Entrambi hanno superato i controlli di peso dopo aver affrontato alcune difficoltà. La gara mette di fronte due campioni con stili diversi e una carriera in costante evoluzione. La loro sfida si svolgerà in un evento di grande attenzione nel mondo della boxe.

La sfida per la corona dei pesi superpiuma a 130 libbre mette a confronto due campioni con stili distinti e una storia di crescita continua: Navarrete e Núñez cercano la supremazia in una battaglia che definirà l'ordine della divisione. In parte imprevedibile, la settimana di gara ha già scritto una pagina memorabile, con ostacoli logistici superati e una corsa contro il tempo per mettere ordine tra carta, viaggi e misure ufficiali. Il contesto della serata combina prestigio sportivo e una cornice di resilienza. Navarrete ha superato una serie di contrattempi, tra cui la perdita del passaporto e una visita d'emergenza all'ambasciata messicana, prima di arrivare in Arizona e chiudere la settimana con le pratiche risolte.

