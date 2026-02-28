Musica in lutto addio a una vera leggenda del pop | mitico!

Il mondo della musica piange la scomparsa di Neil Sedaka, cantautore e pianista considerato uno dei protagonisti più importanti del pop internazionale. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi successi e album che hanno segnato più generazioni di ascoltatori. La sua presenza sul palco e in studio ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale globale.

Il mondo della musica dice addio a Neil Sedaka, cantautore e pianista tra i più influenti della storia del pop internazionale. La notizia della sua morte, a 86 anni, è stata confermata da un rappresentante della famiglia alla rivista Variety.«La nostra famiglia è devastata dall'improvvisa scomparsa del nostro amato marito, padre e nonno, Neil Sedaka», si legge in una dichiarazione ufficiale. «Una vera leggenda del rock and roll, fonte di ispirazione per milioni di persone, ma soprattutto, almeno per coloro tra noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, un essere umano incredibile di cui sentiremo profondamente la mancanza». Nato il 13 marzo 1939 a Brooklyn, New York, Sedaka iniziò la sua carriera musicale da adolescente negli anni Cinquanta, diventando una delle prime pop star giovanili della storia.