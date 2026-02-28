L’Inter si rialza con il Genoa e allunga in Serie A il Napoli vincere allo scadere Como da Champions League

L’Inter ha battuto il Genoa 2-0 nell’anticipo della 27ª giornata di Serie A, aumentando il vantaggio in classifica. Il Napoli ha vinto all’ultimo secondo contro una squadra avversaria, mentre il Como ha ottenuto una vittoria che lo avvicina alla zona Champions League. Questi risultati si sono verificati nel contesto di partite di campionato giocate nelle ultime ore.

L’Inter ha sconfitto il Genoa per 2-0 nell’anticipo della 27ma giornata di Serie A, rialzando la testa dopo la dolorosa eliminazione subita nei playoff di Champions League per mano dei norvegesi del BodoGlimt. I neroazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico di San Siro grazie alle reti di Dimarco al 31? su invito di Mkhitaryan e al rigore trasformato da Calhanoglu al 70?, allungando in testa alla classifica generale: i punti di vantaggio nei confronti del Milan sono saliti a 13, i rossoneri replicheranno domani sul campo della Cremonese. Il Napoli è tornato al successo dopo aver pareggiato contro la Roma e aver perso contro l’Atalanta, sconfiggendo il Verona per 2-1 grazie al gol firmato all’ultimo minuto da Osimhen, dopo che la rete di Hojlund al 2? era stata riacciuffata da Akpa Akpro al 65?. 🔗 Leggi su Oasport.it

