le nostre pagelle dei look beauty della serata cover sanremo 2026

Durante la serata cover di Sanremo 2026, sono stati valutati i look beauty dei protagonisti in gara e degli ospiti. Sono stati analizzati dettagli come acconciature, trucco e stile complessivo per offrire un quadro completo delle scelte estetiche fatte dai partecipanti. Le nostre pagelle si concentrano esclusivamente sulle scelte di look, senza approfondire motivazioni o commenti personali.

La serata dei duetti è sempre tra le più attese della kermesse sanremese. Ma come sono stati i look beauty della serata cover di Sanremo 2026? Abbiamo votato anche oggi i big in gara (e i loro ospiti), con le nostre pagelle. Elettra Lamborghini infiamma questo palco dell’Ariston con le Las Ketchup: effetto nostalgia assicurato, soprattutto con la sua riga in mezzo direttamente dagli anni 2000. Voto: 8 Eddie Brock ha deciso di ingellarsi per questa serata cover. Bravo Eddie, siamo d’accordo. Voto: 7 Il team di Mara Sattei è finalmente rinsavito: con questo trucco deep e dai toni goth la nostra principessa di Fiumicino risplende. Ancora inspiegabile la decolorazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

