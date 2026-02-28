Durante la serata cover di Sanremo 2026, sono stati valutati i look beauty dei protagonisti in gara e degli ospiti. Sono stati analizzati dettagli come acconciature, trucco e stile complessivo per offrire un quadro completo delle scelte estetiche fatte dai partecipanti. Le nostre pagelle si concentrano esclusivamente sulle scelte di look, senza approfondire motivazioni o commenti personali.

La serata dei duetti è sempre tra le più attese della kermesse sanremese. Ma come sono stati i look beauty della serata cover di Sanremo 2026? Abbiamo votato anche oggi i big in gara (e i loro ospiti), con le nostre pagelle. Elettra Lamborghini infiamma questo palco dell’Ariston con le Las Ketchup: effetto nostalgia assicurato, soprattutto con la sua riga in mezzo direttamente dagli anni 2000. Voto: 8 Eddie Brock ha deciso di ingellarsi per questa serata cover. Bravo Eddie, siamo d’accordo. Voto: 7 Il team di Mara Sattei è finalmente rinsavito: con questo trucco deep e dai toni goth la nostra principessa di Fiumicino risplende. Ancora inspiegabile la decolorazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le nostre pagelle dei look beauty della serata cover Sanremo 2026

Le nostre pagelle dei look beauty della prima serata di Sanremo 2026Come sono i look beauty della prima serata di Sanremo 2026? Abbiamo analizzato con cura i 30 big in gara sul palco dell’Ariston e abbiamo votato i...

Sanremo 2026: le pagelle dei beauty look della serata dei duetti e delle coverTutti i beauty look della serata sono moltiplicati per due e per noi è solo un'occasione ghiotta per fare il piano di ispirazione.

Altri aggiornamenti su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata: cresce Fulminacci, Lamborghini da dimenticare; Il nostro voto alle canzoni di Sanremo: le pagelle di Avvenire; La notte delle cover di Sanremo 2026: le nostre pagelle; Le pagelle della prima serata di Sanremo. Ermal Meta e Gaza: 8. Arisa Disney: 5. Pravo leggenda: 7.

Sanremo 2026: le Pagelle della serata delle cover e dei duettiCosa è successo e come è andata la serata dei duetti e delle cover di Sanremo 2026? Ecco le nostre pagelle dopo l'appuntamento di ieri - 26 febbraio 2026 - del 76° Festival della Canzone Italiana. comingsoon.it

Le pagelle della quarta serata di Sanremo (cover e duetti) – LIVELe nostre pagelle - rigorosamente in diretta - della quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover e ai duetti. techprincess.it

Quando Laura Pausini vinse Sanremo, suo padre quella sera non era in platea. Non perché non volesse esserci. Ma perché stava lavorando. Un padre che ha sempre creduto in lei, che l’ha accompagnata alle prime serate nei pianobar, che le ha insegnato l - facebook.com facebook

La ruota dei Sette Mostri arriva a Sanremo: il chiosco di Pechino Express dove devi mangiare ciò che esce - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com