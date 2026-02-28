Laura Pausini a Sanremo | ecco cosa mi ha dato il Festival

Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo, la cantante ha parlato del suo ritorno come co-conduttrice e di cosa le abbia lasciato questa esperienza. Ha spiegato quali emozioni ha provato e cosa ha portato a casa dal partecipare all’evento. La sua presenza ha attirato l’attenzione di giornalisti e pubblico, creando un momento di discussione tra i presenti.

Laura Pausini a Sanremo: il ritorno che non ti aspetti, ma di cui avevamo bisogno? La co-conduttrice risponde alle domande della sala stampa Ci sono artiste che salgono sul palco. E poi c’è Laura Pausini, che sul palco ci abita. Quando torna al Festival di Sanremo, non è semplicemente un’ospite o una concorrente: è una pagina di storia che si riapre, un cerchio che si allarga invece di chiudersi. Sanremo, per lei, non è mai stato solo un trampolino. È stato un inizio con il battito accelerato, una scommessa cantata con gli occhi chiusi e la voce spalancata. Ogni sua apparizione all’Ariston porta con sé quella memoria collettiva fatta di camerette anni ’90, cassette riavvolte con la penna, lacrime adolescenziali e amori scritti sui diari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

