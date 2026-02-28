Laura Pausini a Sanremo | ecco cosa mi ha dato il Festival

Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo, la cantante ha parlato del suo ritorno come co-conduttrice e di cosa le abbia lasciato questa esperienza. Ha spiegato quali emozioni ha provato e cosa ha portato a casa dal partecipare all’evento. La sua presenza ha attirato l’attenzione di giornalisti e pubblico, creando un momento di discussione tra i presenti.

Laura Pausini a Sanremo: il ritorno che non ti aspetti, ma di cui avevamo bisogno? La co-conduttrice risponde alle domande della sala stampa Ci sono artiste che salgono sul palco. E poi c’è Laura Pausini, che sul palco ci abita. Quando torna al Festival di Sanremo, non è semplicemente un’ospite o una concorrente: è una pagina di storia che si riapre, un cerchio che si allarga invece di chiudersi. Sanremo, per lei, non è mai stato solo un trampolino. È stato un inizio con il battito accelerato, una scommessa cantata con gli occhi chiusi e la voce spalancata. Ogni sua apparizione all’Ariston porta con sé quella memoria collettiva fatta di camerette anni ’90, cassette riavvolte con la penna, lacrime adolescenziali e amori scritti sui diari. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Laura Pausini a Sanremo: ecco cosa mi ha dato il Festival Cachet di Laura Pausini per Sanremo 2026: ecco quanto guadagna per il FestivalSanremo – Cinque serate in primo piano, in quel Festival che, dalla vittoria del 1993, ha segnato la sua vita artistica e professionale. Festival di Sanremo 2026, intervista a Raf: “Cercherò di non lasciarmi travolgere dall’emozione. Mi dispiace per le critiche social che Laura Pausini ha dovuto affrontare”Raf torna sul palco dell’Ariston come protagonista tra i Big del Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”. Laura Pausini sul palco di Sanremo tutte le sere | Cosa ne pensa Aldo Vitali Una raccolta di contenuti su Laura Pausini. Temi più discussi: Laura Pausini, i look della quarta serata di Sanremo 2026. FOTO; Ridateci Laura Pausini, l'incredibile caso del vero asso di Sanremo 2026: perché non parla molto e canta troppo poco?; Laura Pausini a Sanremo 2026: il collier Bulgari con maxi diamante fancy vivid yellow incastonato nel ricamo platino brilla sul top cropped di Balenciaga. Foto esclusive; Festival di Sanremo 2026 - Achille Lauro e Laura Pausini - 16 marzo - Video. Laura Pausini, la resa dei conti con Grignani: cosa è successo davvero a Sanremo 2026Altro che pace a Sanremo 2026: nuovo atto nella guerra tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Ecco cosa è successo all'Ariston. donnaglamour.it Laura Pausini a Grignani dopo la frecciatina a Sanremo: Il mio numero ce l’ha, non è cambiatoIl mio numero ce l'ha, non l'ho cambiato. Così Laura Pausini ha risposto alla frecciatina che Gianluca Grignani le ha lanciato sul palco dell'Ariston ... fanpage.it Laura Pausini direttrice artistica del festival "Non sono ancora in grado. Dico 'ancora' perché prima dicevo che non avrei mai condotto e invece adesso condurrei sempre", dice Laura Pausini in conferenza stampa a Sanremo. Quanto all'ipotesi Elisa, avanz x.com Laura Pausini sulla gag di Gianluca Grignani, che ha chiesto a Conti se le dava il numero: "Grignani ha il mio numero, non l'ho mai cambiato". I dissidi tra i due erano nati dopo le polemiche sui social e la controversia per la cover de La mia storia tra le dita di - facebook.com facebook