Juventus Comolli Tether? John Elkann è stato chiaro

Durante il Financial Times Business of Football Summit, l’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha parlato dopo l’eliminazione della squadra dalla Champions League. Comolli ha affermato che John Elkann è stato chiaro riguardo alle decisioni prese, senza approfondire ulteriori dettagli sulla questione. L’intervento si è concentrato sulla reazione alla sconfitta e sulle dichiarazioni del top manager della società.

L’amministratore delegato della Juventus Damien Comolli è intervenuto durante il Financial Times Business of Football Summit nella giornata di oggi dopo l’eliminazione dolorosa di ieri dalla Champions League per la Vecchia Signora. Le sue parole riportate da Calcio e Finanza. Comolli sul futuro della società “Tether? Insomma, John è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

