Juve ‘compromessa’ dai cartellini rossi | così le espulsioni hanno gettato al vento tre snodi cruciali dell’era Spalletti La ricostruzione completa

Durante le ultime partite, la Juventus ha subito tre espulsioni che hanno influenzato in modo decisivo il corso degli incontri. Questi cartellini rossi hanno impedito ai bianconeri di mantenere equilibrio tattico e hanno compromesso alcune fasi chiave delle partite. La sequenza di eventi ha così alterato le possibilità di risultato e ha influenzato le dinamiche delle gare sotto la guida dell’allenatore Spalletti.

