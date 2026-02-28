Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza pubblica i prezzi aggiornati di benzina, diesel e gpl per tutte le regioni italiane, offrendo un quadro preciso delle variazioni quotidiane. I dati vengono raccolti e diffusi in modo puntuale per consentire agli utenti di conoscere i costi attuali sui diversi territori. La lista si aggiorna regolarmente per riflettere le recenti fluttuazioni del mercato dei carburanti.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.625 Benzina SELF 1.689 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

