Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore del mercato dell’energia elettrica in Italia, ha mostrato variazioni durante la giornata. L’andamento orario ha registrato fluttuazioni che riflettono le dinamiche di mercato in tempo reale. Il prezzo del PUN viene aggiornato continuamente e rappresenta il punto di riferimento per le transazioni di energia nel paese.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 28 Febbraio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1070 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (27 Febbraio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1040 €kWh (alle ore 4 e 5), mentre il massimo ha raggiunto 0,1337 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e del primo mattino (tra le 2:00 e le 5:00), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 19:00 e le 21:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

