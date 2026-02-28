Il Great Firewall inverso | cosa sta succedendo in Cina

In Cina, si sta verificando un fenomeno chiamato “Great Firewall inverso”, che sta portando a un allentamento temporaneo delle restrizioni sull’accesso a alcuni siti stranieri. Per anni, il “Great Firewall” ha impedito ai cittadini di raggiungere piattaforme come Google, YouTube e diverse testate internazionali, ma recentemente si sono verificati segnali di cambiamento nel sistema di censura.

Un numero crescente di siti governativi cinesi è inaccessibile dall'estero, segnale di un possibile "Great Firewall inverso" che limita l'accesso globale ai dati ufficiali Per anni il "Great Firewall" è stato sinonimo di censura in entrata: un sistema sofisticato che limita l'accesso dei cittadini cinesi a siti stranieri come Google, YouTube o grandi testate internazionali. Ora però sta emergendo un fenomeno speculare, che alcuni studiosi hanno soprannominato "Reverse Great Firewall". Cosa significa? Semplice: sempre più siti governativi cinesi risultano inaccessibili dall'estero, riducendo in modo significativo la quantità di dati pubblici consultabili da ricercatori, imprese e analisti stranieri.