il caso epstein alza il velo sulla rete globalista tra affari potere e vizi inconfessati

Il caso Epstein mette in luce i collegamenti tra figure di spicco, affari e vizi nascosti, attirando l’attenzione su questioni di potere e segreti nascosti. I media mainstream hanno mostrato una reazione soddisfatta alle dichiarazioni di Hillary Clinton durante l’interrogatorio davanti alla commissione di sorveglianza del Congresso. La vicenda coinvolge molte persone e fa emergere dettagli su reti di influenza e comportamenti sconosciuti al pubblico.

C’è molto da riflettere sulla reazione compiaciuta dei media mainstream alle dichiarazioni fatte da Hillary Clinton a margine del suo interrogatorio davanti alla commissione di sorveglianza del Congresso. Con una certa impudenza l’ex segretario di stato americano ha cercato di buttare la palla nel campo avversario chiedendo ai commissari di indagare su Donald Trump. Una richiesta quasi surreale che glissa su quella che è la più acclarata evidenza che emerge dai documenti desecretati relativi al caso Epstein: è proprio il mondo della Clinton, il vasto arcipelago democratico e progressista che ha dato il tono alla cosiddetta “età della globalizzazione”, ad essere fortemente compromesso coi traffici, di denaro e di esseri umani, del finanziere pedofilo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Epstein: nuovi documenti riaprono il caso, tra vip coinvolti e ombre su insabbiamenti e dinamiche di potere.Il caso Epstein, uno degli scandali più oscuri degli ultimi decenni, torna al centro dell'attenzione grazie a una serie di documentari e docu-serie...

Caso Epstein: Ellekappa indaga la memoria collettiva e il silenzio su abusi e potere.Il caso Epstein, un intricato scandalo che ha coinvolto figure di potere e abusi indicibili, torna al centro del dibattito grazie a un’analisi...

Epstein Files: l’arte prende coscienza? Il caso di Tai ShaniTai Shani, vincitrice del Turner Prize nel 2019, annuncia di aver rescisso il contratto per un libro con Phaidon e insiste sul macabro ruolo di Jeffrey Epstein nel mondo dell'arte globale ... artslife.com

Due giovani sviluppano Jmail, un sito che ricrea la casella postale di Epstein: tutto pare oscenamente normaleLuke Igel e Riley Walz hanno creato Jmail, permettendo a tutti di esplorare i 300GB di file sul caso Epstein come fossero email personali ... ilfattoquotidiano.it

Trump, impantanato nello scandalo #Epstein, bombarda l’Iran insieme al criminale Netanyahu. L’ennesima violazione del diritto internazionale, senza autorizzazione del #Congresso , contro il parere dei generali USA e con la CIA che ha affermato che x.com

